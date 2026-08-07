Motorola Solutions Aktie

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WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075

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Rentable Motorola Solutions-Anlage? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Motorola Solutions eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Motorola Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Motorola Solutions-Aktie betrug an diesem Tag 280,41 USD. Bei einem Motorola Solutions-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,566 Motorola Solutions-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 1 690,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 474,07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,06 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich zuletzt auf 72,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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