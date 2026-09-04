S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Motorola Solutions-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Motorola Solutions-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 283,68 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Motorola Solutions-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,251 Motorola Solutions-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (472,23 USD), wäre die Investition nun 16 646,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,47 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Motorola Solutions einen Börsenwert von 79,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at