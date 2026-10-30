Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Hochrechnung
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Motorola Solutions-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Motorola Solutions-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 276,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,620 Motorola Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 781,48 USD, da sich der Wert eines Motorola Solutions-Papiers am 29.10.2026 auf 492,08 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +78,15 Prozent.
Motorola Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,23 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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