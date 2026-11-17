So viel hätten Anleger mit einem frühen MSCI-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die MSCI-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 557,93 USD. Bei einem MSCI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,923 MSCI-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 11 909,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 664,49 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 909,92 USD, was einer positiven Performance von 19,10 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete MSCI eine Marktkapitalisierung von 47,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at