MSCI Aktie

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WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

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MSCI-Investment 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen MSCI-Investment verdienen können.

Die MSCI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren MSCI-Anteile an diesem Tag 85,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das MSCI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 116,469 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 553,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64 482,88 USD wert. Das entspricht einem Plus von 544,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MSCI bezifferte sich zuletzt auf 40,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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