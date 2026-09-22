MSCI Aktie

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WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

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Performance im Blick 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die MSCI-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit MSCI-Anteilen statt. Der Schlusskurs der MSCI-Anteile betrug an diesem Tag 568,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,176 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 558,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,60 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war MSCI zuletzt 40,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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