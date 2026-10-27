MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|Hochrechnung
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 3 Jahren verdient
Am 27.10.2023 wurden MSCI-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 476,19 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die MSCI-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,000 MSCI-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 971,08 USD, da sich der Wert einer MSCI-Aktie am 26.10.2026 auf 617,67 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 29,71 Prozent.
Der MSCI-Wert an der Börse wurde auf 44,10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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