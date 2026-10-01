Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Frühes Investment
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 01.10.2016 wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22,51 USD. Bei einem Nasdaq-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,442 Nasdaq-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 92,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 408,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 308,69 Prozent.
Der Nasdaq-Wert an der Börse wurde auf 51,24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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