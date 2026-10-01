S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.10.2016 wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22,51 USD. Bei einem Nasdaq-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,442 Nasdaq-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 92,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 408,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 308,69 Prozent.

Der Nasdaq-Wert an der Börse wurde auf 51,24 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at