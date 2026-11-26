Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Nasdaq-Investment im Blick
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Nasdaq-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,90 USD. Bei einem Nasdaq-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 456,690 Nasdaq-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Nasdaq-Papiere wären am 25.11.2026 48 897,85 USD wert, da der Schlussstand 107,07 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +388,98 Prozent.
Alle Nasdaq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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