Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nasdaq-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Nasdaq-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,90 USD. Bei einem Nasdaq-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 456,690 Nasdaq-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Nasdaq-Papiere wären am 25.11.2026 48 897,85 USD wert, da der Schlussstand 107,07 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +388,98 Prozent.

Alle Nasdaq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at