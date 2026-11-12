S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Nasdaq-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Nasdaq-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nasdaq-Anteile bei 52,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nasdaq-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,919 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nasdaq-Papiers auf 109,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,48 Prozent angezogen.

Am Markt war Nasdaq jüngst 61,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at