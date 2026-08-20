S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.08.2023 wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Nasdaq-Papier bei 51,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, befänden sich nun 1,931 Nasdaq-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 96,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 186,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 86,00 Prozent erhöht.

Nasdaq erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at