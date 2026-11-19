Investoren, die vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2021 wurde die Nasdaq-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Nasdaq-Aktie bei 69,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,439 Nasdaq-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 105,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 526,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,65 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Nasdaq eine Marktkapitalisierung von 58,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at