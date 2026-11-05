S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nasdaq-Aktie Investoren gebracht.

Nasdaq-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 85,56 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 116,877 Nasdaq-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 821,41 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Papiers am 04.11.2026 auf 109,70 USD belief. Mit einer Performance von +28,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Nasdaq eine Börsenbewertung in Höhe von 59,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at