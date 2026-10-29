S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nasdaq-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nasdaq-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,809 Nasdaq-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 105,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 940,71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 394,07 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Nasdaq zuletzt 58,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at