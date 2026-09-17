Nasdaq Aktie

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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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Profitables Nasdaq-Investment? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Nasdaq-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nasdaq-Papier statt. Der Schlusskurs des Nasdaq-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,77 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,697 Nasdaq-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 1 748,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,83 Prozent vermehrt.

Nasdaq erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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