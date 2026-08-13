Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Nasdaq-Investition im Blick
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: Wäre ein Nasdaq-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Nasdaq-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Nasdaq-Anteile an diesem Tag bei 95,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 104,635 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 95,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 009,42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,09 Prozent vermehrt.
Am Markt war Nasdaq jüngst 53,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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