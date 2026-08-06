Newmont Corporation Aktie

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WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

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Frühe Anlage 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Newmont-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 06.08.2021 wurden Newmont-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Newmont-Anteile an diesem Tag bei 59,82 USD. Bei einem Newmont-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 167,168 Newmont-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Newmont-Aktie auf 104,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 433,97 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 74,34 Prozent.

Der Newmont-Wert an der Börse wurde auf 102,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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