Newmont Corporation Aktie

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WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

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Frühes Investment 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Newmont-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Newmont-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Newmont-Aktie betrug an diesem Tag 59,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,676 Newmont-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 125,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,75 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 209,75 USD entspricht einer Performance von +109,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Newmont eine Marktkapitalisierung von 129,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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