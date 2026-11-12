S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Newmont-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Newmont-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Newmont-Papier bei 93,07 USD. Bei einem Newmont-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,745 Newmont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 272,91 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 11.11.2026 auf 118,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,29 Prozent angezogen.

Newmont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 124,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at