Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Frühe Anlage
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newmont-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Newmont-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Newmont-Anteile bei 37,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Newmont-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,646 Newmont-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 312,46 USD, da sich der Wert eines Newmont-Anteils am 04.11.2026 auf 118,11 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 212,46 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Newmont eine Börsenbewertung in Höhe von 111,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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