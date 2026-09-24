S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newmont-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Newmont eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Newmont-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Newmont-Aktie investiert, befänden sich nun 2,455 Newmont-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Newmont-Aktie auf 123,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 303,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 203,26 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Newmont bezifferte sich zuletzt auf 133,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at