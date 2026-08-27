S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Newmont-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Newmont-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Newmont-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 261,028 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Newmont-Aktie auf 131,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 351,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 243,51 Prozent vermehrt.

Der Newmont-Wert an der Börse wurde auf 142,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at