Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Profitabler Newmont-Einstieg?
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Newmont-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Newmont-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 261,028 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Newmont-Aktie auf 131,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 351,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 243,51 Prozent vermehrt.
Der Newmont-Wert an der Börse wurde auf 142,40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmont Corporation
|
27.08.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
19.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Newmont Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Newmont Corporation
|113,70
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.