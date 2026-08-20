Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Performance im Blick
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 20.08.2025 wurde die Newmont-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 69,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,493 Newmont-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 125,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 812,75 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81,28 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Newmont betrug jüngst 122,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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