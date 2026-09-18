S&P 500-Papier News-Aktie: Hätte sich eine Investition in News von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen News-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das News-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,284 News-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen News-Aktien wären am 17.09.2026 99,11 USD wert, da der Schlussstand 30,18 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 0,89 Prozent.

Am Markt war News jüngst 16,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at