S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Dividende zahlt News an Anleger aus

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier News am 05.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,20 USD zu zahlen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. Alles in allem schüttet News 204,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die News-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,27 Prozent erhöht.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das News-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 26,48 USD. Für das Jahr 2026 weist die News-Aktie eine Dividendenrendite von 0,81 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,67 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der News-Aktienkurs via NASDAQ 10,10 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 28,90 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel News

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,20 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,76 Prozent sinken.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie News

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens News steht aktuell bei 16,489 Mrd. USD. News besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,20. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von News auf 9,028 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 1,03 USD aus.

Redaktion finanzen.at