News Aktie

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WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098

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Langfristige Performance 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News-Aktie gebracht.

Das News-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,10 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 473,934 News-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 729,86 USD, da sich der Wert einer News-Aktie am 22.10.2026 auf 31,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 47,30 Prozent.

News wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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