S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in News-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden News-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,91 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 38,595 News-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 166,35 USD, da sich der Wert eines News-Anteils am 15.10.2026 auf 30,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,63 Prozent angewachsen.

Insgesamt war News zuletzt 16,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at