News Aktie
WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098
|Lohnende News-Anlage?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in News von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem News-Papier statt. Zum Handelsende stand das News-Papier an diesem Tag bei 21,28 USD. Bei einem News-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,699 News-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen News-Anteile wären am 19.11.2026 118,94 USD wert, da der Schlussstand 25,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,94 Prozent gesteigert.
News wurde am Markt mit 14,03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
20.11.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in News von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte ein Investment in News von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Dividende zahlt News an Anleger aus (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|Ausblick: News legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu News Corp LLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|News Corp LLC
|22,80
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.