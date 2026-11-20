Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem News-Papier statt. Zum Handelsende stand das News-Papier an diesem Tag bei 21,28 USD. Bei einem News-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,699 News-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen News-Anteile wären am 19.11.2026 118,94 USD wert, da der Schlussstand 25,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,94 Prozent gesteigert.

News wurde am Markt mit 14,03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at