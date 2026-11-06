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WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098

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Lukrative News-Investition? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in News-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der News-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 84,104 News-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 26,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 227,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 122,71 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte News einen Börsenwert von 16,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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