News Aktie
WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098
|Lukratives News-Investment?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier News-Aktie: So viel hätten Anleger an einem News-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der News-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,56 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die News-Aktie investiert, befänden sich nun 44,326 News-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 371,68 USD, da sich der Wert eines News-Papiers am 03.09.2026 auf 30,95 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37,17 Prozent.
News erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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