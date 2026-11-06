News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Dividendenaktie
|
06.11.2026 16:36:25
S&P 500-Papier News B-Aktie: Diese Dividendenzahlung können News B-Aktionäre erwarten
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel News B am 05.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,20 USD auszuzahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. 204,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 10,27 Prozent gestiegen.
News B-Aktien-Dividendenrendite
Die News B-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 28,97 USD aus dem NASDAQ-Handel. Für das Jahr 2026 weist der News B-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,71 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0,58 Prozent betrug.
Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum News B-Aktienkurs
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der News B-Kurs via NASDAQ 28,98 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 37,85 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
News B-Dividendenausblick
Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,20 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,70 Prozent sinken.
Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie News B
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens News B beläuft sich aktuell auf 18,016 Mrd. USD. News B verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,35. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von News B auf 9,028 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 1,03 USD aus.
Redaktion finanzen.at
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