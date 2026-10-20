S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in News B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die News B-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,80 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 72,464 News B-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 384,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 138,41 Prozent vermehrt.

News B war somit zuletzt am Markt 17,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at