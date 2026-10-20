News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Lukrativer News B-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 10 Jahren abgeworfen
Die News B-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,80 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 72,464 News B-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 384,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 138,41 Prozent vermehrt.
News B war somit zuletzt am Markt 17,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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