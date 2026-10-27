S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen News B-Investment gewesen.

Die News B-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das News B-Papier an diesem Tag 30,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die News B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 322,997 Anteile im Depot. Die gehaltenen News B-Papiere wären am 26.10.2026 10 810,72 USD wert, da der Schlussstand 33,47 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,11 Prozent zugenommen.

Alle News B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at