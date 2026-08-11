News b Aktie

News b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088

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Rentable News B-Anlage? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in News B gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das News B-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die News B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,610 News B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der News B-Aktie auf 32,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,84 Prozent vermehrt.

News B war somit zuletzt am Markt 17,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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