News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Performance unter der Lupe
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden News B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,66 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die News B-Aktie investierten, hätten nun 46,168 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (33,90 USD), wäre die Investition nun 1 565,10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,51 Prozent zugenommen.
Alle News B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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