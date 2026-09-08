S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden News B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,66 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die News B-Aktie investierten, hätten nun 46,168 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (33,90 USD), wäre die Investition nun 1 565,10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,51 Prozent zugenommen.

Alle News B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at