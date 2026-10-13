News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Lukratives News B-Investment?
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die News B-Aktie bei 23,85 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die News B-Aktie investierten, hätten nun 4,193 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,77 USD, da sich der Wert eines News B-Papiers am 12.10.2026 auf 32,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,77 Prozent.
Der News B-Wert an der Börse wurde auf 17,31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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