S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen News B-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die News B-Aktie bei 23,85 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die News B-Aktie investierten, hätten nun 4,193 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,77 USD, da sich der Wert eines News B-Papiers am 12.10.2026 auf 32,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,77 Prozent.

Der News B-Wert an der Börse wurde auf 17,31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at