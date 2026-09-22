S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel hätte eine Investition in News B von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.09.2016 wurde das News B-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die News B-Aktie bei 14,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die News B-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,882 News B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 226,15 USD, da sich der Wert eines News B-Papiers am 21.09.2026 auf 32,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126,15 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte News B einen Börsenwert von 17,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at