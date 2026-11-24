Heute vor 1 Jahr wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der News B-Anteile betrug an diesem Tag 28,86 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die News B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,465 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,02 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 23.11.2026 auf 28,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,98 Prozent.

News B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at