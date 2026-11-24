News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Lukrative News B-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem News B-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der News B-Anteile betrug an diesem Tag 28,86 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die News B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,465 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,02 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 23.11.2026 auf 28,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,98 Prozent.
News B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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