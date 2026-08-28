NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|Profitabler NextEra Energy-Einstieg?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 3 Jahren eingefahren
NextEra Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NextEra Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,702 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 83,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 227,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,71 Prozent erhöht.
NextEra Energy wurde am Markt mit 175,65 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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