NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|Langfristige Performance
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NextEra Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NextEra Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie betrug an diesem Tag 57,34 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die NextEra Energy-Aktie investierten, hätten nun 17,440 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie auf 83,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 461,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +46,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy belief sich zuletzt auf 177,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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