Vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NextEra Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie betrug an diesem Tag 57,34 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die NextEra Energy-Aktie investierten, hätten nun 17,440 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie auf 83,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 461,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +46,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy belief sich zuletzt auf 177,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at