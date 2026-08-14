NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|Profitables NextEra Energy-Investment?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit NextEra Energy-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NextEra Energy-Anteile bei 31,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NextEra Energy-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 315,482 NextEra Energy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 86,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 134,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 171,35 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy belief sich zuletzt auf 179,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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