NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|Frühe Investition
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NextEra Energy von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit NextEra Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs des NextEra Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,22 USD. Bei einem NextEra Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,310 NextEra Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 272,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,44 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 172,84 Prozent.
NextEra Energy wurde am Markt mit 172,45 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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