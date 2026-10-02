S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NextEra Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das NextEra Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NextEra Energy-Papier 79,21 USD wert. Bei einem NextEra Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,262 NextEra Energy-Aktien. Die gehaltenen NextEra Energy-Papiere wären am 01.10.2026 96,39 USD wert, da der Schlussstand 76,35 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 3,61 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für NextEra Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 158,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at