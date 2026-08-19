S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nisource eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Nisource-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Nisource-Papier bei 24,62 USD. Bei einem Nisource-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,062 Nisource-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (42,12 USD), wäre die Investition nun 171,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nisource belief sich zuletzt auf 20,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at