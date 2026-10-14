S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nisource-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nisource-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nisource-Anteile bei 22,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nisource-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 440,917 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nisource-Aktien wären am 13.10.2026 18 293,65 USD wert, da der Schlussstand 41,49 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 82,94 Prozent.

Nisource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at