Bei einem frühen Investment in Nisource-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Nisource-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 383,142 Nisource-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 45,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 291,19 USD wert. Mit einer Performance von +72,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Nisource belief sich jüngst auf 21,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at