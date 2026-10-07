S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nisource eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nisource-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Nisource-Papier bei 24,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40,717 Nisource-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 1 655,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,59 Prozent angewachsen.

Am Markt war Nisource jüngst 18,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at