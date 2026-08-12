Nisource Aktie

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WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057

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Nisource-Performance 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Nisource-Einstiegs gewesen.

Am 12.08.2021 wurde die Nisource-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,29 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Nisource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 395,413 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 42,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 611,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,11 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Nisource einen Börsenwert von 20,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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