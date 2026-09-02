Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|Nisource-Anlage unter der Lupe
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nisource von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Nisource-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 376,506 Nisource-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nisource-Papiers auf 40,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 421,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,22 Prozent erhöht.
Nisource wurde am Markt mit 19,67 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nisource Inc.
Analysen zu Nisource Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nisource Inc.
|35,24
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.