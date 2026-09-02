Nisource Aktie

Nisource für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057

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Nisource-Anlage unter der Lupe 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nisource von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Nisource-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Nisource-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 376,506 Nisource-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nisource-Papiers auf 40,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 421,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,22 Prozent erhöht.

Nisource wurde am Markt mit 19,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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