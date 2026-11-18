Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|Lukrative Nisource-Anlage?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nisource-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Nisource-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,06 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Nisource-Aktie investiert hat, hat nun 23,223 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 1 030,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,04 Prozent zugenommen.
Nisource wurde am Markt mit 21,81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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